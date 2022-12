“No se puede permitir una fractura en el acuerdo de paz”: procurador

Ante la división que existiría al interior de la cúpula de Farc, evidenciada en las cartas de ‘Joaquín Gómez’ y ‘Fabián Ramírez’, el procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que a pesar de sus diferencias el cumplimiento de los acuerdos de paz debe seguir adelante.

Desde Cali, Carrillo manifestó que lo que preocupa es el futuro que le espera a los guerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz.

“Le he pedido al presidente Duque, a través de una carta, que mantenga el proceso de reincorporación. Aquí hay miles de guerrilleros que de buena fe entregaron las armas, que creyeron en el Estado y que hay que cumplirles”, anunció.

"Ellos (cúpula) pueden tener diferencias (...) No podemos permitir una fractura a nivel del cumplimiento de los acuerdos. El que no crea en el acuerdo, que se vaya del proceso, y que se levanten las órdenes de captura y el Estado los persiga, si no creen en el acuerdo de paz", dijo.

El pronunciamiento lo hizo durante la tercera audiencia pública sobre la lucha contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en Colombia, que se cumplió en la Universidad Javeriana de Cali.