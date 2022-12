No soy responsable de la tragedia: mujer que contrató bus accidentado en Ecuador

La familia de Claudia Ximena Orozco, la mujer que contrató el bus que se accidentó con varios colombianos en Ecuador, divulgó un audio donde la mujer cuenta lo que sucedió en el paseo.

Orozco, quien aún permanece bajo observación médica en un hospital de Quito, dice que le aterra el ‘amarillismo’ con el que se ha tratado la noticia, pues asegura que ella no es culpable del accidente que dejó 24 personas muertas.

“Sí, se hizo un viaje, yo lo contraté, pero eso no me hace responsable de nada de lo que haya acontecido. Nosotros cambiamos la ruta para cambiar de frontera porque por Rumichaca son dos o tres días y para los costos que tenía no valía la pena”, dijo la mujer.

Ella asegura que el cambio también se dio porque querían conocer nuevos sitios al asegurar que: “visitamos Lago Agrio (Ecuador) y nos regresamos a Quito a un hotel para descansar”.

Orozco afirma que los medios de comunicación han manipulado la información como “les conviene” para “vender más y para promocionarse más”, sin embargo, la mujer no aclara de dónde salieron los recursos ni porqué había tantas irregularidades en el bus.

“Fue un accidente que se salió de las manos, no soy responsable que haya tantas víctimas puesto que yo viajé con personas adultas, que tomaron sus propias decisiones y sabían lo que hacían, yo en ningún momento los obligué”, narra Orozco.

Además, afirma, que la situación ya está afectando a su familia pues, asegura, que de sus compatriotas en Colombia no ha recibido sino señalamientos y no un apoyo.

“Soy un milagro, tengo una nueva oportunidad, si hubiera hecho algo malo no estuviera viva. Yo no he hecho nada malo, no hice nada ilícito, no sé que tanto quieren escudriñar (…) fue una tragedia que pasa en todo el mundo, pasa en un avión, en bus, en una moto o en un carro”, añade.

Por ahora la mujer seguirá siendo una pieza clave para esclarecer lo sucedido, en especial las irregularidades en el proceso de contratación de este paseo que terminó de manera fatal.