ONU expresa preocupación por amenazas contra sindicalistas en el Valle

“En un año en que el movimiento sindical de Cali y de Valle del Cauca ha sufrido asesinatos, atentados y amenazas, y solo una semana después de que varios de estos líderes recibieran un mensaje amenazante, llegó en forma de sufragio una nueva amenaza de muerte en contra de José Sánchez, Wilson Sáenz, Julián Lozano, Jimmy Núñez, Iván Vélez y Aldemar Buitrago”, señala el comunicado.

La Oficina solicitó al Estado, que por medio de un esfuerzo interinstitucional y disponiendo de todos los recursos técnicos y humanos necesarios, investigue estas amenazas e identifique y sancione a sus autores.

“Este es un reto inaplazable, pues no existirán verdaderas garantías para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia mientras no se disminuyan de manera sensible los muy altos índices de impunidad frente a las agresiones que de tiempo atrás vienen sufriendo”, dice.