Padre de menor denuncia que su hijo murió en Cali por no recibir atención médica

Luis Eduardo Mafla, padre de un menor de 13 años, asegura que el fallecimiento de su hijo se debió la negligencia por parte de un hospital en el norte de Cali, luego de ser llevado por sufrir un accidente de tránsito en moto.

Publicidad

Según Mafla, pese a que su hijo manifestó durante horas un dolor constante no recibió atención oportuna.

“Me dijo que el niño tenía un leve sangrado en el hígado y eso no es de operación, no hay necesidad de intervenir porque es un niño muy joven y fuerte. Más tarde el niño empezó a retorcerse en la camilla y me decía que le dolía mucho, llamé a los doctores, me hicieron firmar unos papeles para operarlo y más o menos dos horas después me dijeron que había muerto”, afirmó.