Polémica por elección del tema de la Feria de Cali

Una avalancha de comentarios en redes sociales ha desatado la elección del disco de la Feria, “Cali Salsa Flow”, diferentes orquestas musicales manifestaron su inconformidad por el proceso de selección.

De acuerdo con Edison Vivanco, representante de la orquesta La Fuga, la canción no es conocida y no tiene ningún tipo de reconocimiento en la sociedad, “nosotros estamos diciéndole a la gente de Corfecali, esa canción esta publicada en redes hace tres años, no tiene ningún reconocimiento, el proceso de selección estuvo mal”.

Indicó que no participaran en los eventos programados por Corfecali ante una presunta falta de garantías, “creemos que se debe revisar la manera de seleccionar la canción”.

A las 10:30am la gerente de Corfecali sostendrá una reunión con los artistas inconformes con el disco de la feria.

Así quedaron los resultados en la encuesta realizada en la pagina web de CorfeCali:

-----------------------------------------------

Mayorga con Cali Salsa Flow - Votos: 6967

-----------------------------------------------

Herencia de Timbiquí. Tema: Fin de Semana - votos 4131

-----------------------------------------------

Son M&M Salsa. Tema: Rumbambé - votos: 4121

-----------------------------------------------

Tromboranga Orquesta. Tema: Sentimiento Caleño - votos 3080

-----------------------------------------------

Junior Jein. Tema: Soltero en Navidad - votos: 2089

-----------------------------------------------

La 16 Orquesta. Tema: Raquel - votos: 1952

-----------------------------------------------

Redfusión. Tema: Traguito de Amor - votos: 1815

-----------------------------------------------

Benicia. Tema: El Rumbon - votos: 1795

-----------------------------------------------

Orquesta La Fuga. Tema: La Plata - Votos: 1664

-----------------------------------------------

Orquesta Sin Reserva. Tema: Pa´Cali me voy - votos: 1658