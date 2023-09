Polémica por paso de operación del alumbrado público de Cali a Emcali

A partir del 1 de octubre, Emcali asumirá por sí misma la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad, según sus directivas, debido a las falencias que durante más de 20 años, los consorcios privados tuvieron mientras eran los encargados de iluminar los espacios públicos.

Esta operación se realizar a través de la recién creada filial Emcaled, cuyo principal y único accionista sería las empresas municipales de Cali, y no habría espacio para la inversión de privados.

"Fueron ellos (los privados) los que deshonraron el compromiso con los ciudadanos, no modernizando el alumbrado de la ciudad, hoy el sistema está con luminarias de Sodio, este tipo de tecnología es obsoleto totalmente, y no es posible que en los 23 años de operación no se haya cambiado a luminarias led", indicó Fulvio Soto, gerente general de Emcali.

La creación de esta filial ha sido cuestionada en el Concejo de Cali, donde varios cabildantes se preguntan las razones de su creación a sólo cuatro meses de finalizar la administración de Jorge Iván Ospina.

"Se ha constituido una filial en papel, pero ya se está haciendo el manual de contratación para facilitar de manera directa. Todo está encaminado para la obtención de cien mil luminarias", advirtió el concejal Roberto Rodríguez, quien aseguró que con la operación del alumbrado beneficiaría a un grupo de privados en particular.

Por su parte, Fernando Tamayo le solicitó a los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, una revisión al detalle de Emcaled: "En la reconfiguración de Emcali se crea la Unidad de Alumbrado Público que está dentro de la Gerencia de Energía, entonces ¿para qué crear una filial?", preguntó el concejal.

Ante los señalamientos desde el Concejo, donde se aseguraba que con esta filial se pretendía beneficiar a privados, el gerente de Emcali anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía por injuria y calumnia.

"Serán llevados a las instancias judiciales para solicitar la rectificación correspondiente tanto en medios, en las redes sociales y en la plenaria del Concejo", explicó el gerente, quien aseguró que el proceso contractual que lleva dos meses de ejecución, cubre la adquisición de únicamente 28.000 luminarias, no de 100.000.

Ante esta advertencia, el concejal Tamayo manifestó que se mantiene firme en su postura, pues su cuestionamiento no es por la filial, sino por la manera en la que estaría contratando en ella, por lo que su petición para que los entes de control intervengan a Emcali, seguirá en pie.

