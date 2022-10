Por exceso de trabajo renunciaron pediatras de reconocida clínica del sur de Cali

Siete de los nueve pediatras que hacen parte del servicio de urgencias de la Clínica Farallones de Cali renunciaron ante los cambios de los directivos de la clínica que aumentaban su carga laboral.

Una de las pediatras que renunció, quien no quiso revelar su nombre, aseguró que cada especialista está atendiendo entre 20 y 30 pacientes por turno de 12 horas, con una infraestructura que solo permite atención de dos niños en Cubículos y 4 más en sillas reclinables y con pocas camas hospitalarias para realizar traslados, además de no contar con asistencia de medicina general excepto para suturas y sin enfermería directa asignada.

Adicional a esto, dice la especialista, que son ellos quienes reciben el menor valor por hora de toda la clínica sin contar con prestaciones sociales y que ahora la atención de los menores se va a complicar porque a partir del 31 de marzo solo quedarán dos pediatras atendiendo en esta área.

“Lo que fue enero febrero y marzo el cupo mantuvo al tope y es un solo pediatra quien está a cargo de la aéreas de observación y urgencias que se encarga de ver los pacientes que llegan directamente a la consulta y tiene que responder por reanimación, trauma, y es un número muy grande de pacientes que obviamente no pueden ser manejados por un solo pediatra y en muchas ocasiones los niños no pueden ser revalorados porque realmente el tiempo no nos da”, indicó la pediatra.

El grupo de especialistas manifestó que a pesar que tuvieron varias reuniones con los directivos de la clínica, se les dejó claro que las directrices y políticas eran institucionales y no iban a ser cambiadas por lo que aceptaban su renuncia.