Potrero Grande se moviliza en contra de la violencia.

Miles de habitantes participan de la marcha en contra de la violencia en el barrio Potrero Grande oriente de Cali, rechazando los enfrentamientos entre pandillas y la extorsión.

De acuerdo con el líder comunitario Francisco Asprilla, los habitantes se movilizan desde el Tenocentro por las calles del barrio y en algunos sectores del oriente de Cali.

“Vamos a visibilizar que la gente acá no es mala, son un puñado de jóvenes sin oportunidades, queremos que el estado no nos olvide y que no se derrame más sangre”, dijo este representante.

De acuerdo con la Personería Municipal, en lo corrido de este año se han presentado 30 homicidios, igualmente se reportan casos por desplazamiento intraurbano de siete familias, por su parte la Defensoría nacional del Pueblo instó a las autoridades locales a realizar un trabajo constante en lo social.

