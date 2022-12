Protestas en la Registraduría por anulación de inscripción de cédulas

Miles de caleños protestan en las afueras de la Registraduría al sur de Cali tras la anulación de inscripción de cédulas en la región, algunos ciudadanos incluso bloquearon la entrada de la sede de la entidad.

Los inconformes manifiestan que ninguna autoridad responde por la situación, como es el caso de Andrea Ortiz quien aseguraron que, "me llegó un mensaje al celular, no estoy habilitada para votar en otro sitio de residencia que cambié, ahora nadie me da razón", indicó.

Por su parte, el Defensor regional del Pueblo Valle, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó a las autoridades electorales no vulnerar los derechos de los ciudadanos para elegir por eso interpondrán recursos legales.

El Consejo Nacional Electoral anuló en la ciudad de Cali más de 27 mil inscripción de cédulas y en el Valle la cifra supera las 112 mil.