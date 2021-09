Hay recurrentes trabas para ingresar a edificios a atender emergencias: Bomberos de Cali

Los rescatistas están teniendo impedimentos al ingresar a las unidades residenciales de Cali cuando llegan a atender emergencias, especialmente medicas y personas atrapadas en ascensores, pues han notado que se ha vuelto reiterativo que los administradores ordenen a los porteros no dejarlos ingresar haciéndoles algunas exigencias.

"A los porteros les dicen que deben exigir que las personas estén totalmente identificadas, que no deben ingresar más de cierto número de bomberos. Las ordenes no son claras, porque en otras situaciones sí son específicos y les ordenan que no deben ingresar los Bomberos a ejercer las labores que por ley están obligados a hacer", aseguró el sargento Luis Alfredo Jordán, coordinador de emergencias de Bomberos Cali.

Los bomberos lamentan esta serie de trabas cuando de por medio esta la vida de las personas. Otra de las excusas que han recibido para no poder ingresar a los edificios es que dañan las estructuras o ascensores. El sargento hace el llamado a los administradores a combatir la desinformación.

"El llamado es a que conozcan cuales son nuestros procedimientos, como actuamos nosotros y que estén seguros que nosotros no llegamos a hacer daños", aseguró.

De acuerdo con el cuerpo de Bomberos de Cali, en lo que va corrido del 2021 cerca de 40 rescates en ascensores de unidades residenciales y edificios.

