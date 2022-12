Rifirrafe entre alcalde y gobernador por crisis del Hospital Universitario

Una fuerte polémica se generó entre el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero y el gobernador el Valle, Ubeimar Delgado, ante la crisis financiera que afronta el Hospital Universitario del Valle.

Inicialmente, el mandatario regional, reclamó más ayuda de la administración municipal ante un gran número de pacientes de la ciudad de Cali que son atendidos en el centro asistencial, el gobernador reconoce el aporte económico de la alcaldía pero dice que es insuficiente.

Al consultar al alcalde de Cali sobre estas declaraciones, el burgomaestre pidió que se reconociera la cifra histórica que aportaba esta administración, "son nueve mil millones de pesos, ningún otro alcalde le ha aportado tanto al HUV", aclaró que el hospital es departamental y no le compete al municipio "he tenido una discusión con el gobernador, cree que porque son más los pacientes de Cali debemos de dar más plata, le he dicho que si es el caso, la industria de licores del Valle, la mayoría de consumidores de aguardiante son de Cali, entonces que manejemos el hospital y también la ILV"

Actualmente el hospital universitario del Valle permanece con problemas en el servicio de urgencias y en el área de operaciones.