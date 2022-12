Secretaría de Salud de Cali adelantará operativos en busca de golosinas en mal estado

Varios funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali, estarán recorriendo establecimientos comerciales, especialmente las tiendas de barrio y supermercados de la zona centro, oriente y de ladera de la capital del Valle, en busca de golosinas en mal estado o de dudosa procedencia.

En esta inspección se busca detectar dulces que no tienen fecha de vencimiento, no tienen registro Invima o que no presentan una calidad óptima para su consumo.

“Los dulces que se van a regalar o se van a consumir se deben comprar en sitios reconocidos, revisar que el aspecto del empaque este en óptimas condiciones, revisar que la textura del dulce sea la indicada”, explicó Alexander Duran, secretario de Salud de Cali.

El funcionario también recomendó poner atención especial en las pinturas que se aplican en el cuerpo de los niños como parte del disfraz. Aseguró que hay que prestar atención a los registros sanitarios de estas y que deben ser manipulados solo por profesionales, esto también con el fin de evitar afectaciones en la piel de los chicos.

