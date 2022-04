Sin cuerpo de Bomberos municipio de Bolívar, Valle; aseguran que no les han girado recursos este año

El cuerpo de Bomberos de Bolívar, Valle, cesó sus actividades, ya que aseguran que ya no tienen recursos ni para salir a atender una emergencia, pues correrían el riesgo de quedarse varados en medio del camino. La administración municipal no solo no les ha girado los recursos, sino que además se los quiere reducir en cerca de 30 millones de pesos.

"Un cuerpo de bomberos no puede subsistir sin recursos. Nosotros tenemos que pagar seguros de los vehículos, servicios eléctricos, servicios de agua, teléfono, combustible para los vehículos, reparación de los vehículos, pagar la nómina, pagar parafiscales. A nosotros no nos rebajan nada por ser bomberos, todo lo tenemos que pagar. Tener unos empleados sin seguridad social, por ejemplo, tener un vehículo de bomberos quizás en un accidente sin el seguro es muy complicado", señaló Arbey Trujillo, presidente de la Asociación Sindical de bomberos del Valle.

Según los bomberos de este municipio, el servicio se estaba prestando con los escasos recursos que aún tenía, devengados por alquiler de un parqueadero; sin embargo, estos ya se acabaron. La situación es aún más preocupante por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Trujillo asegura que es falta de voluntad política.

"Este es un problema administrativo bastante complejo, que es fácil de resolver, pero la demora es que la administración gire los recursos. Necesitamos que haya una voluntad política del alcalde y ordene girar los recursos a bomberos", afirmó.

Esta no sería la primera vez que este cuerpo de Bomberos tiene problemas con los tiempos de entrega de los recursos, el año pasado estos tardaron cerca de seis meses en ser desembolsados.