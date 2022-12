“Toda mi vida he trabajado por la gente, espero me elijan”: Roberto Ortiz

En entrevista con Blu Radio, el candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido Liberal, Roberto Ortiz, habló de sus propuestas de campaña en temas de seguridad, empleo y movilidad.

Para Ortiz, el alcalde debe dar el ejemplo de transparencia, “no voy a la alcaldía a quedarme con nada, cero corrupción” además indicó que no permitirá que sus funcionarios cometan irregularidades.

En materia de movilidad, dice el empresario que mantendrá el pico y placa tal como funciona en el municipio, “no estoy de acuerdo con el pico y placa sectorizado; en el tema del MIO fue mal diseñado, lo hicieron los políticos y no los expertos, esperemos integrar el resto de buses que hay en la ciudad con este sistema”.

Finalizó indicando que creará un bloque especial de búsqueda contra criminales con 500 policías que no residan en la ciudad, “vamos a traer a policías que no sean de Cali para que no se contaminen y que vivan en esas sedes y combatan la delincuencia” puntualizó el candidato liberal.