“Todo estará listo para la Feria”: Corfecali tras críticas por tardanza en montaje de escenarios

Algunos concejales consideran que Corfecali, entidad encargada de la logística de la Feria de Cali , está tardando en terminar el montaje para su realización, especialmente en la calle la de feria, donde aún no están listas las graderías y locaciones que serán escenarios de los diferentes eventos culturales.

Los concejales Juan Martin Bravo y Fernando Tamayo aseguran que ha habido mucha improvisación por parte de la administración para los diferentes eventos de fin de año en la ciudad.

“Es inaceptable que aún no se cuente con la totalidad de la instalación de las graderías, tarimas, luces y toda la logística, es una falta de planeación, donde Corfecali ha fallado e inclusive ha estado inmersa en escándalos de corrupción”, afirmó Juan Martin Bravo.

“El alumbrado navideño lo inauguraron el 10 y en el oriente el 15, el montaje de la Quinta lo hicieron después del 10 y las graderías tuvieron que correrlas y ponerlas en otro lado, si se siente que hay ruptura entre la comunidad y la administración”, dijo, por su parte, Fernando Tamayo.

En dialogo con BLU Radio, Argemiro Cortes, gerente de Corfecali, respondió que están trabajando para que el 25 de diciembre, día en que finalmente los evalúan, tener todo listo.

“Estamos haciendo un inmenso esfuerzo para que la Feria de Cali salga adelante, no es sencillo, ha habido muchos obstáculos, hemos hecho acuerdos con la comunidad y a veces se incumplen, entendemos que hay una situación muy fuerte en la ciudad, pero aún así hemos buscado concertar para no incomodar a nadie”, dijo.

La Personería de Cali tras una visita alertó a Corfecali sobre la afectación de las graderías instaladas en la autopista suroriental, desde la carrera 31 hasta la carrera 39, a los árboles de la zona.

“Iban a haber dos graderías pequeñas que no superan mas de 500 metros, vamos a ver dónde las reinstalamos porque no vamos a afectar la zona verde, estamos buscando todos los espacios para no afectar a nadie”, respondió Cortés.

El funcionario expresó que están en el propósito de que la feria no se convierta en un dolor de cabeza y así será. Además que pese a las presiones aún hay tiempo para cumplirle a la ciudadanía para que puedan disfrutar de la feria a partir de este 25 de diciembre.

