Trabajador de caña del ingenio Providencia mató un oso hormiguero en El Cerrito, Valle

Desde el ingenio Providencia rechazaron en las ultimas horas la muerte de un oso hormiguero que fue golpeado con una pala por un trabajador de caña en El Cerrito, Valle.

En video quedo registrado este terrible momento, que de inmediato se hizo viral en las redes social, las personas que se encontraban alrededor de la escena le pedían a gritos que por favor no matara al animal "no lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate".

Sin embargo, el trabajador hace caso omiso y termina matándolo, por lo tanto, la comunidad y ambientalistas piden a las autoridades que se investigue el caso y que el sujeto responda por atentar contra la vida del animal.

"Recibimos esta denuncia ciudadana, este trabajador acabo con la vida de este animal, por su puesto rechazamos este suceso y hacemos el llamado a estos trabajadores que tienen contacto con la naturaleza que no atenten con la vida de ellos" dijo Patricia Dosman, animalista.

En el comunicado que emitió el ingenio Providencia confirmaron que se están tomando las medidas correctivas necesarias con el trabajador.

