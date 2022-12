Una ‘corazonada’ de su mamá la salvó de viajar en bus accidentado en Ecuador

En medio de la tragedia que enluta a varias familias de Cali por el accidente de un bus que se volcó llegando a Quito, Ecuador, del cual tuvo como desenlace fatal a 24 personas fallecidas, hay una historia en la que el ‘sexto sentido’ de una madre fue lo que salvó a su hija.

Se trata de Francia Elena Troches, una mujer quien viajaba en el grupo de personas que salió desde el barrio El Guabal, de la comuna 10 de Cali, con el sueño de conocer Perú, pero logró bajarse del bus en la ciudad de Neiva, en el Huila, gracias a la insistencia de su madre.

“Íbamos directo a Ipiales, Ecuador y de ahí a Perú, pero fue extraño porque el bus no tomó la acostumbrada vía Panamericana, sino que se metió por una trocha. Luego nos dijeron que estábamos varados y duramos tres días en San José de Isnos, cerca de Neiva, fue ahí cuando mi mamá me llamó y me insistió que me regresara”, le contó la mujer a Noticias Caracol.

Francia cuenta que, cuando arreglaron el bus, tuvo un momento de duda para volver a iniciar la travesía que hoy tiene llorando a sus vecinos.

“La mayoría nos queríamos regresar. Para nosotros era rara la varada, pero cuando el bus vuelve a arrancar mis vecinas se motivan y se volvieron a subir; fue en ese momento en que mi mamá volvió a insistirme que no me montara y fui la única que regresó a Cali”, cuenta.

Hoy su historia da la vuelta por el barrio El Guabal dónde su celular se ha convertido en el único testigo de su anécdota, pues ahí guarda las últimas fotos que se conocen de las personas que viajaban con ella en ese bus que, según las autoridades, no contaba con los permisos suficientes para salir del país.