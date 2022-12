Vallecaucano está abandonado en hospital de Venezuela tras sufrir graves quemaduras

En un hospital de la localidad de Ciudad Bolívar, en Venezuela, permanece el joven palmireño Sócrates Solís, de 28 años de edad, luego de sufrir un incidente en el que resultó con quemaduras de segundo grado en el 75% de su cuerpo.

Según su hermana, Norma Aragón, aún no son claras las causas por las cuales su familiar terminó recluido en el Hospital Ruiz y Páez, de Ciudad Bolívar. Sin embargo, asegura que su condición es crítica, pues en dicho centro asistencial, hay escasez de medicamentos y los empleados están en paro.

“El jueves de la semana pasada, él nos avisó que estaba en ese hospital, no sabemos qué pasó. Él está solo y el hospital en el que está no tiene las condiciones para atender su gravedad”, dijo Hurtado.

El drama para esta familia se agudiza, pues según la familiar del colombiano “en ese hospital no hay medicamentos, los antibióticos los tienen que traer de otras partes, no podemos girarle plata porque no les dan lo que llega”.

La mujer pidió ayuda a la Cancillería de Colombia para que traslade a Sócrates desde Venezuela en un vuelo directo.

“Los vuelos que se consiguen son desde Caracas a Bogotá, y vuelos desde Ciudad Bolívar a Caracas no hay. Además, los vuelos comerciales hacen paradas muy largas y eso empeoraría su salud. Tememos que mi hermano no pase del lunes”, sostuvo la hermana del afectado.

Sócrates Solis se radicó desde hace dos años en Venezuela y desde entonces trabajaba en una mina de oro.

