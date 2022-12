Video: En Cali dejaron a un niño solo y encerrado en su casa durante varias horas

Con un video publicado a través de redes sociales, se dio a conocer el indignante caso de un niño de aproximadamente cinco años, a quien su mamá dejó encerrado y bajo llave, de un día para otro, en su vivienda ubicada en el barrio El Vallado, oriente de Cali.

Publicidad

En el video se escucha al menor atemorizado y con lágrimas en sus ojos, diciendo que su madre está trabajando y lo dejó a cargo del vigilante de la cuadra.

-Mi mamá está en el trabajo pero ya está viniendo.

-¿Desde anoche lo dejó acá solito?

Publicidad

-Sí. Con Luis, el de la bicicleta, el vigilante.

-¿Usted ha comido algo?

Publicidad

-Me dio una papa pero tengo más hambre. Yo no quiero salir de acá porque no me dejan. Si viene alguien, ella me pega (dijo con sus ojos aguados y tartamudeando). Si le dicen, mi mamá me va a pegar y, si se quedan acá, mi mamá me va a pegar y castigar para siempre.

#VIDEO Indignante caso de un niño en Cali que lo dejaron solo y encerrado en su casa durante varias horas - 91.5 FM pic.twitter.com/05UtJBfaet— Blu Radio Cali (@BluRadioCali) 11 de octubre de 2016

Publicidad

La comunidad del sector fue quien dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar y auxiliaron al menor.

Publicidad

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aseguró que el menor se encuentra bajo custodia de la entidad y adelantan una investigación contra la madre.

“Ya se asignó un defensor de familia que llevará el caso. Se encuentra bajo nuestra protección y la mamá del niño está siendo citada para que manifieste lo que tenga por decir ante este lamentable y grave hecho. Con esto, se podrá tomar una medida que podría ser el reintegro a la familia pero con compromisos o condiciones. De lo contrario, continuaría bajo la protección del ICBF, inclusive pudiendo pasar al sistema de adopciones”, señaló Jhon Arley Murillo, director regional del ICBF seccional Valle.