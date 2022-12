Vuelve y juega: asalto masivo en restaurante del oriente de Cali

Esta vez el robo masivo se registró en un restaurante ubicado en la calle 7 #70 – 63 del barrio Alfonso López, oriente de Cali. Los delincuentes ingresaron al lugar, y habrían amarrado y amordazado a cinco personas en la parte trasera del establecimiento mientras realizaban el hurto.

De acuerdo con las autoridades, la dueña del restaurante no quiso interponer la denuncia. “La persona desafortunadamente no quiso colocar el denuncio, no quiere denunciar, tampoco quiso dar mucha información a la patrulla del cuadrante, pero a pesar que no hay denuncia, la Policía ya está al frente del caso adelantando las investigaciones”, manifestó el coronel Javier Martín, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Con este hecho serían cuatro robos masivos registrados en el último mes en la capital del Valle.