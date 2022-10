Al menos 22 venezolanas embarazadas han llegado a Bucaramanga a tener sus hijos

Preocupadas se encuentran las autoridades locales pues es poco lo que se ha avanzado en materia de atención a los inmigrantes venezolanos que han llegado a la ciudad, según el secretario de Desarrollo Social municipal, Jorge Figueroa, “en varias oportunidades hemos puesto en conocimiento la situación a la Cancillería y no hay respuesta”.



El funcionario dijo que hay problemas para la atención en salud, educación, población que se está dedicando a la mendicidad, “tenemos a 22 mujeres gestantes que nunca han tenido un control y sólo llegan a la hora de tener el bebé; hemos identificado 10 habitantes de calle venezolanos y cientos de niños que no están recibiendo educación porque no tienen documentos legales”, aseguró Figueroa.



Finalmente alertó sobre un fenómeno de xenofobia que se estaría presentando en comunas de Bucaramanga donde rechazan la llegada de venezolanos.





