Alcalde de Bucaramanga adoptará por decreto Presupuesto 2017

El Concejo de Bucaramanga asegura que en el presupuesto presentado no está contemplado el proyecto de ’20 mil hogares felices’ prometido por el alcalde y tampoco algunos recursos destinados a proyectos sociales por parte de institutos descentralizados.





“Vamos a ver con qué va a salir el otro año el alcalde con la ejecución, porque si este año fue malo el otro será mucho peor. Los institutos están olvidados y definitivamente el presupuesto presentado no concuerda con las necesidades de la ciudad”, indicó el concejal Pedro Nilson Amaya.





Ante la decisión de los partidos de oposición de no aprobar el ambicioso proyecto de acuerdo del Presupuesto 2017, el alcalde de Bucaramanga, Ing. Rodolfo Hernández, lo adoptará por decreto.





El Presupuesto 2017, según la Alcaldía, permitirá continuar el histórico proceso de saneamiento fiscal que se inició en este 2016 y dedicar eficientemente cuantiosos recursos a temas estratégicos para el progreso de Bucaramanga , sobre todo de los sectores más vulnerables, en el marco del Plan de Desarrollo 2016 – 2019:





Algunos de los rubros serán destinados a los siguientes proyectos



• $19 mil 700 millones para infraestructura pública educativa que beneficiará a las nuevas generaciones.



• $24 mil millones para mejorar la infraestructura de la red pública de salud



• $23 mil 500 millones para nuestros parques y otros espacios públicos de la ciudad



• Más de $21 mil millones para los programas de alimentación escolar y transporte escolar



• $12 mil millones para la Infraestructura deportiva y comunitaria de nuestros barrios



• Más de $9 mil millones para proyectos y programas en favor del Adulto Mayor



• Más de $6 mil millones para programas especiales dirigidos a la primera infancia, la niñez y la adolescencia



• Más de $800 millones para programas de atención social a los Habitantes de la Calle



• Más de $2 mil millones para dotación de las escuelas públicas



• Más de $1.800 millones para la conectividad de las escuelas públicas



• Más de $ 2 mil 500 millones para ciclo-infraestructura



• Más de $9 mil 500 millones para inversión en seguridad ciudadana



• $30 mil millones para saneamiento fiscal y financiero





Según el asesor de la Alcaldía de Bucaramanga, Manolo Azuero, algunos institutos como el Imebu tuvieron reducción del presupuesto porque debe ser replanteado su objeto social.





Asimismo, aseguró que los concejales están comparando el presupuesto de 2016 con el de 2017.





“Los concejales están comparando el presupuesto de 2017 con el de este año que estaba inflado y donde no hay ningún tipo de control”, aseguró Manolo Azuero.





Por su parte, los concejales recordaron que al ser aprobado por decreto el presupuesto debe ser el mismo que fue presentado ante el Concejo de Bucaramanga sin cambiarle la fe de erratas.





