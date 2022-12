Alcalde de Bucaramanga no descarta prohibir el parrillero

El mandatario municipal aseguró que está contemplando la posibilidad de restringir el parrillero en la ciudad en temporada decembrina.



“Tenemos que ver cuál es el impacto que genera hacia la población porque siempre son los más pobres los perjudicados.



Entonces vamos a estudiar esto técnicamente y si hay que restringir el parrillero pues que me digan cuál es el perímetro de no acceso pero no a mansalva”, señaló el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



Por otro lado, frente a la tarifa de los taxistas, el mandatario señaló que es el gremio el que debe ser más consciente.



“Yo diría entonces que cobren menos porque la tarifa es la máxima. Eso no lo puedo manejar a dedo porque es producto de un estudio que hace el área metropolitana sobre los costos de operación de los taxis”, señaló.





