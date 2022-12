Alcalde de Bucaramanga no tomará partido en campaña de plebiscito por la paz

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández señaló que no promoverá votar positiva o afirmativamente en el plebiscito porque sería un atentado a la democracia.

“Yo no puedo opinar por 600 mil ni voy a manipular para que voten SI o NO. Esa es una decisión democrática que tienen que tomar cada uno de los ciudadanos. Si me preguntan a mí yo tengo dos secuestrados, todo el mundo quiere la paz. Si no hay duelo podemos firmar todos los papeles y la guerra sigue” señaló el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

El alcalde señaló que él como víctima cree que la paz no se logra con una firma y que las familias afectadas deben hacer duelo para logran creer en el proceso.

Cabe resaltar que el alcalde ha dicho en distintos escenarios que no cree en la voluntad de paz de la guerrilla porque dos de sus familiares permanecen secuestrados.

