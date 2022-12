Alcalde de Bucaramanga pide revocar contrato de drones en Tránsito

La Alcaldía de Bucaramanga dio a conocer algunas irregularidades en contratos para la utilización de drones, celebrados en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en cabeza de su director Miller Salas.

El objeto del contrato es: “Contratar el servicio de alquiler y/o arriendo de equipos y/o dispositivos de seguridad vial para apoyar las actividades en los puntos críticos de alta accidentalidad y sus zonas de influencia del municipio de Bucaramanga, en desarrollo del convenio suscritos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV, respecto al pilar de infraestructura”

El comunicado expresa

“Por medio del equipo jurídico de la Alcaldía y de mi representante del Concejo Directivo de la Dirección de Tránsito me he enterado de presuntas inconsistencias en la celebración de manera directa de dos contratos de arrendamiento para asuntos de seguridad vial. En particular los contratos 351 y 352 de 2016 con la firma Igsevial actualmente en ejecución…”

La administración municipal asegura que los contratos no cumplen con los estándares de transparencia que se han establecido. Asimismo, le exige revisar esta contratación y actuar de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes.

“Le solicito de manera inmediata INMEDIATA revise estos preocupantes hechos y obre en consecuencia con las disposiciones legales…Resulta imperativo que se estudien las causales de nulidad absoluta de los contratos del Estado y se tomen las decisiones que correspondan en defensa del colectivo ciudadano y patrimonio público”

Por su parte, el director de Tránsito Bucaramanga, Miller Salas, aseguró a través de su cuenta de Twitter que se reunirá con su equipo para hablar de estas denuncias.

“Me reúno en instantes con mi equipo para investigar tema contratos. No voy a permitir actos que empañen la imagen #DTB . Acciones YA!”

También se comprometió a tomar los correctivos del caso frente a estos contratos con el fin de suspenderlos.

Acojo llamado @ingrodolfohdez no como un señalamiento sino como una exhortación a seguir trabajando por eliminar corrupción en la #DTB pic.twitter.com/Eddg5MjZeC — MILLER SALAS (@msalasrondon) November 18, 2016

