Alcalde Rodolfo Hernández crearía empresa paralela al Acueducto de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández señaló que si los trabajadores no se rebajan de sus privilegios que han ganado a través de convenciones liquidará la empresa el próximo 17 de agosto.

“Si el 17 de agosto no se han quitado el 50% de los privilegios los señores trabajadores y directivos del acueducto pues nos toca hacer una empresa paralela. No es hacer una nómina nueva, es dejar el cascarón ahí y hacer otra empresa nueva. El que quiera pasarse lo hará con contrato y el que no se liquida y se va”

De esta manera Rodolfo Hernández asegura que la modificación de condiciones laborales será para todo el mundo directivos y empleados. Para el mandatario la solución entonces sería crear una empresa nueva triple A.

El presidente del sindicato del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Rafael Ovalle se mostró sorprendido con esta decisión

“El alcalde tiene un desespero porque todos los trabajadores del Acueducto no ganen nada. Esta es una empresa de más de 100 años de fundación y un sindicato de 60 años. No es que tengamos sueldos exagerados. Los que valemos somos como 50 trabajadores que somos antiguos. La empresa ya hizo un estudio para sacarnos anticipadamente y quedamos de seguir hablando el tema pero no nos volvimos a reunir con él”

Los trabajadores señalan que la alternativa no es la propuesta del mandatario. Están a la espera de la decisión de que se pague un retiro anticipado de la empresa a los antiguos ya que 200 personas ya se acogieron a esta medida.

Se mostraron dispuestos a defender la empresa que es patrimonio de la ciudad.

BLU Radio Bucaramanga