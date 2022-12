Alcalde tomó medidas drásticas al conocer denuncias: Jorge Figueroa

Tras haber sido mencionado como quien informó al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sobre las comisiones que un hijo del mandatario estuvo acordando con empresas interesadas en contratos con la administración, el secretario de Desarrollo Social, Jorque Figueroa explicó su papel en el episodio del escándalo.



Figueroa confirmó que a través del abogado Carlos Arturo Rojas, a quien conoce personalmente y lo asesora en materia jurídica, supo de una denuncia que se estaba interponiendo en la Procuraduría contra el alcalde Hernández, relacionada con unas comisiones que habría pactado uno de sus hijos, y que se lo contó al mandatario porque es su superior jerárquico.

Vea también Documentos sugieren que Alcalde de Bucaramanga sabía de la comisión: abogado Carlos Rojas



“No recibí copia de documento alguno, me lo mostraron por unos segundos y me permitieron sacar una foto de la que se mostraba como la firma del hijo del alcalde, le conté porque es mi superior jerárquico y el alcalde creyó en ese momento que estaban intentando un montaje en su contra”, explicó Figueroa.



Aclaró que no recibió ninguna instrucción del alcalde y no volvió a hablar con el abogado Rojas del tema, pero que horas después el propio mandatario expidió sendas circulares oficiales en las que rechazaba las actuaciones de particulares que sugirieran hechos de corrupción en la administración, así fueran sus propios familiares.



Esta es la circular que el alcalde Rodolfo Hernández ordenó poner en todas las oficinas del palacio municipal:



Publicidad



Sobre el escándalo, el secretario Figueroa advirtió que cree que hay una campaña de desprestigio contra el alcalde Hernández.



“Sigo confiando en la palabra del alcalde y en la administración que tiene una lucha frontal contra la corrupción… Aquí hay es una especie de película a la que le falta que sea explicada, ojalá las autoridades investiguen para que se esclarezca y no se menoscabe la lucha del ingeniero Rodolfo contra la corrupción”, dijo.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM