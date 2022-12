Alcaldía de Bucaramanga analiza más de 20 propuestas para el manejo de las basuras

En 5 meses y medio al parecer, ya se tienen 20 proponentes para el manejo de los residuos, con un modelo que reúne condiciones favorables para le municipio.

El alcalde señaló que con este esquema Bucaramanga pasaría a ser el primer municipio de Suramérica en vender la basura, que será destinada para la producción de biocombustible y energías limpias, para en el largo plazo lograr un impacto urbano, financiero y laboral que beneficie el entorno donde se desarrollará el proyecto.

“Sólo hay condiciones totalmente favorables para la ciudadanía. Primero el municipio no pone un peso, segundo no hay cierre financiero, no se aporta cuota inicial y la más importante se vende la basura, esto nos convierte en el primero en Suramérica en hacer esto y convertirla en biocombustible.”

Cabe resaltar que esta propuesta entraría a ser analizada por el concejo de la ciudad para aprobación, aunque en días pasados algunso corporados se habian opuesto a la celebración de alianzas público-privadas por considerar que era el primer paso para la privatización.

