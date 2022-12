Alcaldía estudia 20 propuestas tecnológicas para el manejo de basuras

La Alcaldía de Bucaramanga presentó las 20 propuestas de empresas privadas para la implememtación de una solución tecnológica a la disposición de residuos solidos en el relleno sanitario El Carrasco.

Según el alcalde Rodolfo Hernández, la propuesta debe cumplir tres requisitos mínimos para poder ser viabilizada por la administración, en conjunto con las alcaldía de los otros tres municipios del área metropolitana.

la idea sigue siendo que a través de un proceso térmico, químico o bioquímico se haga un procesamiento de los residuos sólidos que llegan a El Carrasco para generar biocombustibles o energia eléctrica, y que además pueda dar rentabilidad al municipio.

"La propuesta tiene que cumplir con los preceptos del municipio que son: primero, no ponemos ni un peso, segundo, no corremos ningun riesgo, es decir, si se quiebra que sea el privado, y tercero, que no compramos máquinas, y cuarto que no subimos la tarifa sino hasta que esté en funcionamiento el proyecto, previo trámite de esa empresa ante la Comisión Reguladora de Servicios Públicos", explicó Hernández.

El alcalde enfatizó en que en el corto plazo no hay otra solución al problema de capacidad de El Carrasco que habilitar una carcava que aún tiene espacio y seguir disponiendo en ese sitio.

