Alcaldía pide urgente desalojo de colegio Santander en inminente riesgo

El llamado lo hizo la secretaría de educación municipal a los padres de familia y docentes de colegio Santander Sede E para que desalojen sus instalaciones pues el comité de Gestión de Riesgo del Municipio corroboró que hay un inminente peligro por daño en paredes y techos.



Con la fuerte temporada de invierno y las fuertes lluvias que caen en Bucaramanga y su área metropolitana, que causó el desplome y daños en cinco viviendas de la ciudad, llamaron la atención de los padres de familia para que no insistan en enviar a los hijos a recibir clases en el Colegio Santander Sede E, cuyo sitio que no presenta las mejores condiciones para cumplir con actividades académicas.



“Hago un llamado muy oportuno a los padres de familia para que de una vez y en el transcurso de esta semana, tomen la decisión de la sede educativa a la cual van a llevar a sus hijos, porque esta casona no cumple con las condiciones de seguridad y sismo resistencia”, indicó con preocupación, la Secretaria de Educación del Municipio.



Ante la solicitud de los padres de familia para que el Gobierno Municipal provea del servicio de transporte a los estudiantes, la funcionaria manifestó que el despacho de la Secretaría con el área de cobertura constató la cercanía de los hogares a los sitios que fueron dispuestos para cubrir esta contingencia educativa.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM