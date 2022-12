Alcaldía revocaría adjudicación de viviendas gratis en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga notificó al Ministerio de Vivienda, la decisión de abrir proceso de revocatoria de la adjudicación de 800 apartamentos gratuitos que entregó el Gobierno Nacional a familias pobres, desplazadas y damnificadas del invierno.



“Se conoció que vienen muchos más procesos en camino tras faltas cometidas de los propietarios que infringen la Ley de vivienda, al no cumplir con los documentos firmados para hacer adjudicatarios de los apartamentos gratuitos. Muchos apartamentos no han sido habitados, unos fueron arrendados y otros no han pagado servicios públicos”, manifestó Aychel Patricia Morales Suescún, directora del Instituto de Vivienda de Bucaramanga.



Dijo la funcionaria que ahora compulsará copias a las autoridades y tramitará documentación respectiva para iniciar el debido proceso de revocatoria de la adjudicación.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM