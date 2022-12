Aquí no hay nada que celebrar, se deben replantear acuerdos: Ángela Hernández

Después del triunfo del NO en el país y el departamento de Santander, con una diferencia de más de 60 mil votos, los simpatizantes han señalado que es una oportunidad para replantear los acuerdos surgidos en La Habana con la guerrilla de las Farc.





La diputada del Partido de la U aseguró que uno de los grandes errores del Gobierno fue incluir la ideología de género en los acuerdos para refrendar.





“El NO ganó por varios motivos. No había claridad en los acuerdos y sabiendo lo importante que era la gente se abstuvo de leer. Un punto clave es que la familia y la moral estaban en peligro. No queremos que incluyan la ideología de género en los acuerdos y no sé por qué lo hicieron. Se encuentra en todos los puntos peor en la página 4 parágrafo 5 habla del enfoque de género, diversidad sexual y enfoque territorial de género”, dijo Hernández.





Para la diputada se pretende apostar en Colombia a que no existe el hombre y la mujer y acabar con el concepto de familia.





“El mismo Humberto de la Calle lo dice en un discurso. Dice que no se nace hombre o mujer, se llega a serlo. Todos respetamos a los que son diferentes pero no queremos que se imponga una corriente de pensamiento”, aseguró.





En la entrevista reconoce que no hay nada que celebrar sino para pensar en replantear los acuerdos. “No es tiempo para declarar victorias ni derrotas. Esta es una oportunidad, es un mensaje al gobierno para que no sea impositivo. Las clases políticas no nos gobiernan, lo que hay que hacer en sentarse todos con las Farc y lograr algo equitativo”, señaló.





La diputada no se declaró representante de masas cristianas, pero afirmó que las comunidades religiosas tuvieron un papel importante en los resultados del plebiscito.





“Yo soy una mujer de fe cristiana pero no represento las masas cristianas. Pero sí en Santander y Colombia los cristianos tuvimos un peso grande porque somos personas de valores que no vamos a arriesgar la estabilidad de la familia”, manifestó Hernández.





Sobre el exprocurador Alejandro Ordoñez aseguró que hay un respeto por su postura y hay una unidad de partidos políticos e ideologías.

Por último se mostró motivada con la conformación de un nuevo partido político donde pueda expresar sus pensamientos, teniendo en cuenta el proceso disciplinario que tiene en el Partido de la U.





