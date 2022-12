Balance positivo de autoridades sobre Día sin Carro; comercio dice lo contrario

Según manifestó el Director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, señaló que se impusieron 87 comparendos y se inmovilizaron 21 vehículos por incumplir la medida. Respecto a la accidentalidad, destacó el hecho de que no se presentaron situaciones que lamentar.

Publicidad

“Solamente se han registrado dos accidentes de solo daños y afortunadamente ningún lesionado ni víctima fatal".

En cuanto al uso de la bicicleta señaló que los ciclistas hicieron uso adecuado de las ciclo rutas habilitadas, especialmente en horas de la mañana, contribuyendo de esa forma a la disminución de la contaminación ambiental generada por fuentes móviles.

Publicidad

Cabe resaltar que para la jornada se contó con el acompañamiento y el control de la movilidad, 40 agentes de Policía y el préstamo de vallas y radares, equipos que permitieron tomar velocidades en los Viaductos García Cadena y la Flora.

Publicidad

La DTB contó con personal en el Comando Central de la Policía para el monitoreo de 17 cámaras de seguridad, que aportarán información para hacer análisis del tránsito en dichos sectores. Siete drones, también fueron puestos a disposición de la DTB, con el fin de captar las densidades de flujo vehicular en diferentes lugares, y contrastar posteriormente estos resultados con los flujos vehiculares que se registran en los días de tránsito normal.

El subdirector técnico de la DTB, Fabián Fontecha; resaltó la operatividad y funcionalidad que demostró el Sistema de Transporte Masivo que operó con mucha eficiencia y con frecuencias bastante buenas, teniendo en cuenta que la capacidad transportadora es de unos 990 vehículos para alrededor de 23 mil usuarios, y esta fue suficiente para soportar el flujo de pasajeros que salieron hoy a las vías a solicitar el servicio.

Tal y como lo había previsto, la directora del Metrolinea, Ángela María Farah Otero, en un 20% se incrementó el uso del servicio masivo en Bucaramanga y su área metropolitana. Según la funcionaria, cerca de 168 mil usuarios se transportaron en este sistema, durante el día sin carro y moto.



Publicidad

“Podemos decir, que hoy la ciudad se ha movido y ha utilizado sus espacios de manera más justa”

Publicidad

Para cerrar la jornada 400 ciclistas tomaron parte en un ciclo paseo nocturno, que además de la DTB y la Policía Nacional, contó con el apoyo y acompañamiento del Instituto de Deporte de Bucaramanga, Inderbu y el Cuerpo de Bomberos.

Mediciones

Las autoridades ambientales como la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB y el Área Metropolitana de Bucaramanga AMB señalaron que en términos generales la jornada del Día Sin Carro y Moto tuvo un impacto positivo para la calidad del aire, en cuanto que los niveles de contaminación disminuyeron. Además el rápido flujo vehicular contribuyó a que los contaminantes cotidianos también se redujeran.

Publicidad

El informe parcial entregado por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de la CDMB arrojaron los siguientes resultados parciales:

Publicidad

Sector Cabecera en Bucaramanga: Hasta las 4 p.m. la presencia de Material Particulado (MP10) bajó un 5%. De acuerdo con las explicaciones técnicas, si bien en la mañana la disminución llegó al 11% la afluencia de tráfico a la hora del mediodía hizo que la presencia de este contaminante no se mantuviera.

El monóxido de carbono sí mejoró y bajó un 52%. Este contaminante es el producido por los vehículos que operan a gasolina.

Publicidad

Floridablanca: El Material Particulado (MP10) bajó a un 60%, lo que indica que efectivamente hubo menos presencia de vehículos y que los automotores que salieron en la mañana, no regresaron durante la jornada.

Publicidad

Ciudadela Real de Minas en Bucaramanga: La presencia del Material Particulado se redujo a un 24%, mientras que la de monóxido de carbono bajó a 42%.

La próxima semana la CDMB entregará el informe y análisis final de esta jornada, el cual será alojado en nuestra web institucional.

Publicidad

Fenalco reportó pérdidas económicas

Publicidad

Según el gremio de comerciantes Fenalco Santander señaló que la jornada del “Día Sin Carro y sin Moto” generó en los comerciantes preocupación y malestar al registrar en sus ventas una reducción del 65,5%, según informaron en un sondeo.

De acuerdo con los comerciantes el 77% indicó reducción en sus ventas y sólo el 23% manifestó que lograron mantenerse.

Publicidad

Entre los motivos que generaron este comportamiento la encuesta señaló que las personas no salen a comprar en este día con un 37%, seguido de poco afluencia de personas o visitantes en los establecimientos del comercio con un 31% y en tercer lugar por razones de sistema de transporte poco efectivo que impide la movilización de las personas.

Publicidad

Los comerciantes manifestaron que en un año con tantas turbulencias económicas, este tipo de medidas no ayudan a estabilizar la dinámica comercial.

“En este momento no estamos para este tipo de ideas, porque la economía está deshabilitada. Además la Copa América nos quita público, los puentes del mes, las vacaciones que no son aprovechadas, etc. Si vemos alrededor hay cantidad de locales que están vacíos, la gente ha tenido que cerrarlos. La contaminación es tan grande que en un sólo día no vamos a mejorar el medio ambiente, y sí perjudican a los comerciantes”. Higinio Camacho, Gerente de Yamaha Motos.

Publicidad

Sectores como restaurantes y centros comerciales, manifestaron que si bien en este día sus ventas no crecieron de forma habitual, sí realizaron diferentes estrategias que lograron apalancar el comercio y atraer mayor público.

Publicidad

El llamado de los comerciantes se centró en realizar acciones que propenda por un mejor ambiente y movilidad pero sin afectar al sector que generara desarrollo en la ciudad.

BLU Radio Bucaramanga