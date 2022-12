"Bienvenida la paz, pero debe acabar la corrupción": Alcalde de Bucaramanga

Aunque aún no ha revelado su apoyo al SI o el NO en el Plebiscito, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aseguró que le da la bienvenida a la paz, pero que esta no se logrará si no se acaba la corrupción.

Publicidad

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para contener el grado de corrupción con el que se venía admnistrando a la ciudad", señaló el alcalde durante el quinto conversatorio que realizó el Proyecto Gobernantes y Posconflicto de Publicaciones Semana.

Hernández anunció que está trabajando en un proyecto para "crear una empresa madre" que desde el sector público de empleo a los desmovilizados de grupos armados ilegales que hagan la paz con el gobierno.

Publicidad

A pesar de esta referencia a la paz Rodolfo Hernández aún no se ha comprometido publicamente a apoyar el SÍ o el NO en el plebiscito.

Publicidad

BLU Radio Bucaramanga 960AM