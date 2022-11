Brutal agresión de jugadores a árbitro durante partido aficionado en Santander

Fracturas en dos vértebras, nariz y rostro, presenta el árbitro de fútbol Alex Eduardo Martínez luego de haber sido agredido físicamente por parte de jugadores del equipo Valle de La Esperanza, cuando pitaba un partido contra el equipo Talleres, en el municipio de Málaga, Santander.

Publicidad

El hecho sucedió en domingo 23 de abril cuando a cuatro minutos del final del juego el juez Martínez no pitó lo que jugadores de Valle de La Esperanza consideraban una falta, que los favorecía, por lo que varios atacaron al árbitro propinándole golpes durante varios minutos hasta dejarlo inconsciente.

“Estuve 40 minutos inconsciente hasta que llegó la ambulancia y me trasladadó al hospital, no podía mover las piernas, los golpes fueron muy duros, me pegaron patadas por todos lados”, manifestó el juez agredido.

Publicidad

Según Martínez, tras la brutal agresión presenta fracturas en dos vértebras de la columna, fractura en nariz, así como luxaciones en pecho y brazos. La incapacidad será de 30 días.

Publicidad

El árbitro Alex Eduardo Martínez de la Liga Santandereana de Fútbol señaló que va a demandar penalmente a los jugadores que lo agredieron.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM