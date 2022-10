Bumangueses, indecisos de cara a las elecciones de Congreso y presidente

En Bucaramanga, los ciudadanos se sienten apáticos de cara a las elecciones de Congreso y muchos de ellos no le creen a quienes quieren representarlos en el capitolio.

En un recorrido por las calles, muchos bumangueses tienen dudas de los aspirantes al Congreso, incluso de presidencia.

“En estos tiempos con tantas cosas que se ven, uno ya no sabe si creer o no, porque siempre hacen las mismas jugarretas. Considero que los candidatos a la Presidencia no merecen el voto”, dijo un habitante.

Las denuncias vienen especialmente del sector del calzado, cuya industria está en caída por cuenta del contrabando y los altos impuestos que deben pagar.

“Tenía 30 empleados y el año pasado terminé con 20 porque no fui capaz de mantener más gente”, advirtió Héctor Avendaño, un empresario quien tiene una pequeña fábrica en el sector de San Miguel.

Los zapateros dicen que los candidatos a Cámara y Senado por Santander no tienen propuestas claras para proteger este sector.

“El acercamiento ha sido muy tímido, nadie ha hecho una propuesta seria, relevante y de compromiso frente a la situación compleja por la que atraviesa este sector”, recalcó Wilson Gamboa, otro empresario del calzado.

Al término de 2017, está industria perdió más de cinco mil empleos directos.