Centro de convenciones de Neomundo no será entregado en 2018

Pese a que en la ciudad se ha promovido el turismo de convenciones de talla internacional, Bucaramanga aún no tiene un lugar ideal para este tipo de eventos.





Según el contratista de la obra, los diseños entregados por el municipio de Bucaramanga presentan incongruencias y algunos aspectos contemplados en el diseño no aparecen en el presupuesto y otras viceversa, asimismo algunos detalles son obsoletos.





“El municipio ha ratificado que los diseños han sido resumidos y obedecen a lo que se requiere construir en Neomundo.

Estamos a la espera de que Fontur haga entrega de los detalles a modificar para que el departamento de Santander, que pone $18 mil millones de regalías, pueda dar vía libre a estos cambios y a esta inversión”, dijo Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura de Santander.





La Gobernación de Santander asegura que el costo de la obra será superior a los $66 mil millones que se habían presupuestados y que el centro de convenciones no estará listo en 2018.





“Se requieren unos recursos importantes para terminarlo. Se podrán terminar las obras por el contrato que está firmado por 38 mil millones firmado por Fontur, terminaremos escasamente el salón principal que es en lo que hemos avanzado”, señaló Mejía.





El secretario de Infraestructura manifiesta que las obras que son divididas por fases siempre presentan problemas, sumado a que tiene ejecutores diferentes.





“Fontur también ha dicho que la Alcaldía de Bucaramanga no ha cumplido con el giro de recursos a los que se comprometió y por esta razón la interventoría no ha podido avanzar. Ahora un problema mayor es que no sabemos de dónde saldrán los recursos para costear los sobrecostos que tendrá el centro de Convenciones”, indicó el funcionario.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM