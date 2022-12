Cerca de 15.000 ciudadanos se quedaron sin energía por fuertes lluvias en Bucaramanga

Por las recientes lluvias que se presentaron en Bucaramanga, cerca de 15.000 ciudadanos se quedaron sin el servicio de energía, informó la Electrificadora de Santander, ESSA.



La empresa reportó que trabajó para restablecer el servicio en la zona norte de la ciudad, que estuvo sin electricidad por la caída de árboles y techos de viviendas que dañaron algunas redes.

El ingeniero Rodrigo Guanteros, vocero de la ESSA entregó recomendaciones para no ser víctima de una descarga eléctrica en medio de una tormenta:



- Cuando una persona conduce un vehículo y lo sorprende una precipitación debe detenerse en un sitio donde no haya redes ni árboles, no bajarse y no tocar partes metálicas.



- Si está en campo abierto no debe abrir las piernas, es preferible unirlas y adoptar posición fetal para prevenir una descarga.



- Las persona que está en una vivienda deben bajar los tacos de la luz.



- Es recomendable no manipular electrodomésticos para evitar una electrocución.



Por ahora, la empresa continúa atenta a las emergencias que se registren por la temporada invernal.