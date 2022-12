Colapsan 12 viviendas en dos invasiones de Bucaramanga por fuertes lluvias

Según el reporte de las autoridades, 12 viviendas del sector de Cordoncillos y Cuyanita, en el occidente de Bucaramanga, colapsaron por las intensas lluvias de las últimas horas.



Debido a la emergencia, la Alcaldía de Bucaramanga ordenó el desalojo de los afectados, por prevención, ya que un gavión en la parte baja de Cordoncillos se quebró en varias partes, poniendo en peligro a los habitantes del sector.

En el caso del sector Cuyanita, las precipitaciones generaron el desprendimiento de tierra, ocasionando varios derrumbes.



“Estas son zonas ubicadas en la escarpa occidental de la ciudad, donde construyeron casas con madera, tejas de zinc y plásticos, son viviendas humildes. De milagro en esta ocasión no hubo víctimas”, manifestó Luis Ortega, director de la Oficina de Riesgo de la Alcaldía de Bucaramanga.



Lenny Judith Bautista León, damnificada, manifestó que perdió la casa que había construido, con esfuerzo, hace dos años.



“No sé qué hacer, perdí mi casita, yo estaba trabajando, los vecinos me llamaron, cuando llegué todo estaba bajo el lodo, gracias a Dios, mi sobrino no estaba en la casa”, contó la afectada.



Las familias damnificadas deberán iniciar la evacuación ordenada por la administración municipal.

