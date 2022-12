Con honores se retiró el bombero más veterano de Bucaramanga

Se trata del Capitán Héctor Miguel Ramón, quién dedicó 45 años de su vida al servicio bomberil para salvar la de los demás.

El Capitán Ramón se convirtió en parte de la historia del Cuerpo de Bomberos de la capital de Santander con vocación y entrega que hoy le reconocieron todos sus compañeros.

“Voy a extrañar la institución, me da nostalgia dejarla, pero ya es hora, me siento alegre de haberle aportado gran parte de mi vida. Ahora me dedicaré a disfrutar mi pensión”, dijo el bombero más veterano de Bucaramanga en un acto especial realizado por su retiro.

El capitán Ramón fue nombrado por decreto el 16 de junio de 1970 como bombero municipal, fue comandante por varios años hasta 1987 cuando por acuerdo municipal se creó bomberos como instituto descentralizado y fue nombrado en el cargo de jefe de grupo. Hasta hoy se desempeñó como capitán operativo.

