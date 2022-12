Con protestas, docentes de Santander exigen el pago de retroactivo

El grupo de docentes reclamaba porque ni la secretaria de educación de Bucaramanga y ni la de Santander, han pagado el retroactivo correspondiente al período entre enero y junio de 2017.



“Decidimos hacer este plantón porque el Ministerio de Educación ya giró los recursos correspondientes al aumento salarial y no nos han pagado justificando que se trata de un problema técnico en el sistema” dijo Mauricio Martínez, del Sindicato de Educadores de Santander.



Lea también Hospital de Santander sólo atiende urgencias vitales por paro medico



La secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, explico que, “por inconvenientes técnicos presentados en la liquidación de los aportes parafiscales y de seguridad social, causados por las modificaciones en la transmisión de información del formulario integrado de aportes ordenado por el Ministerio de Salud, a la fecha no se ha podido materializar el pago de esta prestación”.



Los docentes aseguraron que si mañana no les cancelan el retroactivo la semana entrante habrá anormalidad académica.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM







Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad