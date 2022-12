Concejal denuncia que se perdieron 97 millones de pesos del Invisbu

Según la concejal, desde hace 5 meses la directora del Invisbu habría ocultado que se perdieron 97.5 millones de pesos de la entidad.

Publicidad

“No sabemos que recursos eran, tenemos los valores de los egresos pero no hay soportes. La directora del Invisbu no le ha manifestado al Concejo de Bucaramanga que estos recursos se habían extraviado. No sabemos si ella puso la denuncia”, dijo Nancy Lora concejal de la ciudad.





Manifiesta que aunque la funcionaria ha presentado sus informes de gestión no entiende por qué ha ocultado esta información de pérdida de recursos por una cuantiosa suma.





“Hemos hecho un estudio desde el Invisbu y encontramos este desfalco. No sabemos a quién está ella ocultando y tiene que explicarle a la ciudad por qué se perdieron 97 millones de pesos”, indicó Lora.





También aseguró que no entiende por qué el alcalde dice que la ciudad está en quiebra si hay recursos que no aparecen. Por esta razón, piden la renuncia de la directora del Invisbu.





“La plata salió pero no hay soportes para saber a dónde fueron girados. Estos recursos son del Invisbu y nos enteramos por cuentas que comenzamos a revisar con funcionarios de la entidad”, manifestó la concejal.





El Concejo de Bucaramanga indicó que llevarán estas pruebas a la Contraloría municipal, a la Personería para que determine las sanciones disciplinarias y a la Fiscalía. También piden que la funcionaria y el alcalde Rodolfo Hernández salgan a defenderse y a explicar el destino de estos recursos.



Por su parte, la directora del Invisbu Aychel Patricia Morales, asegura que no se trata de un desfalco o pérdida de los recursos sino de un robo electrónico del que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía. También manifiesta tener los soportes donde demuestra que los hechos fueron denunciados a tiempo y no ocultó la información.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM