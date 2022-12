Conductor de taxi-camioneta completa 5 meses en huelga de hambre en Bucaramanga

El hombre es conductor de un vehículo taxi-camioneta y espera que el área metropolitana le entregue el certificado para seguir trabajando como lo ha hecho durante 22 años. Sin embargo, señala que el cupo no se lo van a renovar.

“El cupo ya lo perdí. Vinimos por la renovación o certificado para seguir trabajando y me dijeron que no me lo iban a renovar”

Este hombre ya presenta quebrantos de salud debido a las intensas jornadas que pasa encadenado en el lugar y varias horas sin probar alimento

“A mí ya me operaron, estando acá, de la vesícula por aguantar hambre, se me afectó el colon y ahorita me tienen que operar de los riñones por la sal de los sueros.”

A la fecha las personas afectadas no han llegado a un acuerdo con esta entidad administrativa pese a varias reuniones y aseguran que sus vehículos los quieren “chatarrizar”. El Área Metropolitana de Bucaramanga por su parte señala que aunque los conductores tienen la expectativa de mantener la condición de un servicio que han venido prestando tradicionalmente, lo cierto es que están fuera del censo de taxis.

Los propietarios de ‘taxi camionetas’, afiliados a la empresa Satraes, iniciaron una protesta pacífica y hoy son cerca de 48 conductores los que están afectados y que están a la espera de que el cupo o permiso para laborar en el área metropolitana se les renueve.

BLU Radio Bucaramanga