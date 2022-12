Conductores ilegales estarían aprovechándose de venezolanos para hacer negocio

Venezolanos en Bucaramanga aseguran que conductores de vehículos informales les están ofreciendo llevarlos a otros lugares de Colombia y hasta países como Ecuador por un precio inferior comparado a la tarifa de un medio de transporte intermunicipal legal.

De acuerdo con lo manifestado por inmigrantes del vecino país, sin documentos, que llegan hasta Bucaramanga para desplazarse a otras zonas, los transportadores manifiestan que los llevan por vías en las que no hay controles policiales.

Para algunos viajeros esta es una oferta tentadora, considerando que no quieren volver a Venezuela,

pero otros dicen que no aceptarían viajar de esta manera porque les parece riesgoso.

Jhonatan Hurtado, quien llegó caminando a la capital santandereana con su familia desde Cúcuta, dice que si le ofrecen un carro particular que lo lleve por $50.000, “cuando una empresa de transporte cobra $200.000, yo no me subiría seguiría mi travesía a pie para llegar seguro”.

Otros venezolanos ven estas ofertas como una oportunidad para llegar a su destino sin correr el riesgo de que los deporten.

“Más miedo nos da quedarnos en Venezuela y seguir pasando hambre y necesidades”, manifestó Héctor Blanco, quien se dirige hacia Ecuador.

Ante esta denuncia, la Policía inició una investigación para identificar a quienes estarían ofreciendo el servicio de transporte ilegal.

Autoridades continúan con los operativos para controlar el ingreso de inmigrantes al área metropolitana y garantizar la seguridad de aquellos que viajan por el país con los documentos en regla.