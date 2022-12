Convocan consulta popular minera en El Carmen de Chucurí el 10 de diciembre

El alcalde de El Carmen de Chucurí, Santander, Isaias Rueda Rueda, firmó el decreto con el que se convoca a los habitantes del municipio a una consulta popular para que definan si están o no de acuerdo con la exploración y explotación minera de carbón e hidrocarburos en la localidad.



La fecha definida es el domingo 10 de diciembre de 2017.



Jaime Contreras León, líder comunal, dijo que lo que pretenden con esta consulta es que no lleguen empresas a intervenir las tierras para hacer explotación minera porque esto afecta la base de nuestra economía que es la agricultura.



“Somos netamente agricultores, en este municipio vivimos del cacao, aguacate, cítricos y otros productos, y si llegan a hacer explotación de carbón lo que van es a contaminar los suelos y el agua vital para los cultivos”, dijo Contreras.



Aseguró el líder comunal, que desde hace 14 años la empresa Centromin realiza explotación de carbón a cielo abierto en las veredas Bajo Cascajales, El Edén y el sector de Cerro Andes, donde se evidencia el impacto, en especial, en las fuentes hídricas de donde se abastecen por lo menos 10 mil habitantes.



Espera la comunidad que con esta consulta se logre que no siga la explotación minera en el municipio de El Carmen de Chucurí.



Los habitantes de El Carmen esperan que el gobierno nacional financie la realización de la consulta.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM