Copetran podría suspender ruta a Arauca por ataques a buses

La empresa de transporte Copetran señaló que si las autoridades no prestan seguridad en las vías de Arauca, después de los ataques violentos a su flota de buses por desconocidos, podrían suspender las rutas que existen actualmente que salen desde Bucaramanga y Yopal hacia esa zona del país.



“Estos últimos hechos son lamentables para la empresa porque son tres vehículos los que han quemado desde el viernes 10 de marzo. SI no hay garantías para prestar el servicio pues no sabemos si seguir operando en esa zona”, indicó el subgerente de Copetran, Jorge Gallo.



La empresa aseguró que por el momento se desconoce si la guerrilla del ELN está tras estos atentados a los buses en Arauca.



