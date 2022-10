Crece polémica por posible venta de acciones del acueducto de Bucaramanga

En esta reunión participó el sindicato y gerente del acueducto, Laura Isabel Rodríguez y representantes de organizaciones defensoras del agua.



La reunión se dio a raíz de la polémica que crecido por la venta del 3,94 por ciento de las acciones de la empresa, que ha venido anunciando el alcalde Rodolfo Hernández.



La gerente asegura que solo es una posibilidad pero que la junta directiva no ha resuelto nada sobre esta venta.



“Estamos buscando salidas a la deuda que el amb tiene con los bancos porque diariamente pagamos 60 millones de pesos en intereses”, manifestó la gerente.



Por su parte, los sindicalistas señalan que este es el primer paso para la privatización.



“El hecho de que digan que las acciones las van a poner en venta para que la gente compre no quiere decir que no pasen a manos de privados”, DIJO Óscar Estupiñán del sindicato del acueducto.



A su turno el diputado de Santander, Carlos Alberto Morales, manifestó que en la Asamblea no están de acuerdo con la venta de acciones porque el departamento ha mostrado su intención de comprar esas acciones.



Cabe resaltar que la deuda que actualmente tiene el acueducto con los bancos pasa los 200 mil millones de pesos; 144 mil millones con Bancolombia y 58 mil millones de pesos con el Banco de Bogotá. Estos créditos fueron adquiridos bajo la modalidad de fiducia.



El 3,94 % de las acciones re adquiridas corresponde a 11.559 mil acciones que tendrían un valor intrínseco de 20 mil millones de pesos.





