Cristina Plazas pidió a sindicato del ICBF que el paro no afecte el servicio

En su visita a Bucaramanga, la directora de la entidad hizo un llamado al sindicato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que el paro que adelantan no afecte el servicio en favor de la niñez y la juventud.



“Hacemos un llamado al sindicato para que no desconozca esta voluntad y todas las gestiones que ha hecho esta administración por mejorar la calidad de empleo del ICBF y sobretodo de cómo mejoramos el servicio a los niños, niñas y adolescentes del país”, señaló Plazas.



También añadió que el ICBF tendrá más de 3.700 nuevos empleos en septiembre próximo, por tanto desmiente que no se vaya a ampliar la planta de personal como lo aseguran los trabajadores.



