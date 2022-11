Cuatro heridos dejó choque entre taxi y vehículo particular en Bucaramanga

Según testigos, el accidente se presentó cuando una joven que conducía un vehículo particular, al parecer, omitió el pare de la calle 56 con carrera 33 y chocó fuertemente contra un taxi que se movilizaba por la carrera 33. Policía y Bomberos llegaron al sitio para atender el accidente.



Tres jóvenes que se movilizaban en el carro particular resultaron heridas, al igual que el conductor del taxi, los cuatro fueron trasladados a clínicas.



Alirio Cuadro, propietario del taxi contó que, “el conductor venía del sector de la pedregosa, estaba lavando el carro, al llegar a la carrera 33 con calle 56 es embestido por el vehículo particular y no alcanzó a reaccionar”.



Aún no se ha establecido si la joven que conducía el taxi iba en estado de embriaguez.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM