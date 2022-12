Dañan esculturas de hormigas culonas en el centro Bucaramanga

Pacho Centeno veedor cultural señala que esta es una doble responsabilidad, pues es una situación que compete a la ciudadanía y al gobierno municipal

Publicidad

“Son bienes públicos de la ciudad y nos pertenece a todos como patrimonio. Hay una desatención prolongada en el cuidado de los bienes escultóricos. El gobierno se ha hecho de la vista gorda y no ha atendido a lo que está pasando con estos símbolos de nuestra cultura”.

También señaló que el paseo del comercio sufrió una transformación en la administración pasada que abarcó despeje del espacio público, reforma de luminarias, pisos y la exposición de estas esculturas como símbolo de identidad cultural. Sin embargo, ahora están dañadas

Publicidad

“20 artistas hicimos este homenaje, que en un principio, iba a ser itinerante y decidimos que fuera algo permanente. No es un parque temático, no es para juego de los niños, es una exposición para ser observada. Como el paseo de los gatos en Cali, que tienen bastante tiempo, son esculturas del mismo material y son preservadas. Acá no respetamos los bienes del espacio público y no respetamos las obras de arte”.

Publicidad

También señaló que es importante que la administración municipal les haga un mantenimiento permanente y que la ciudadanía sea consciente de su cuidado.

Por su parte la policía de Bucaramanga lanzó una campaña, cuyo principal objetivo, es los dueños de locales del paseo del comercio adopten una hormiga y la cuiden. De esta esta manera se busca preservar estas esculturas y los artistas que las crearon están dispuestos a participar en su reestructuración.

Publicidad

BLU Radio Bucaramanga